फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Navratri shopping begins; prices of puja materials rise.

Noida News: नवरात्र की खरीदारी शुरू, पूजा सामग्री के दाम बढ़े

Fri, 09 Oct 2026 07:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:20 PM IST
विज्ञापन
Navratri shopping begins; prices of puja materials rise.
नोएडा (संवाद)। 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र के लिए शहर के बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी शुरू हो गई है। मंदिरों में पूजा और घरों में कलश स्थापना की तैयारियां चल रही हैं। श्रद्धालु चुनरी, नारियल, फूल-माला, माता की मूर्तियां और शृंगार का सामान खरीद रहे हैं। शहर के विभिन्न सेक्टरों और गांवों के बाजारों में पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों के अनुसार, शुक्रवार से लोग खरीदारी के लिए पहुंचने लगे हैं। शनिवार को पितृ पक्ष समाप्त होने के बाद बाजारों में और भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन

पूजा सामग्री के दाम बढ़े
पिछले साल की तुलना में घी और तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। भंगेल में गेझा रोड स्थित दुकान के मालिक शिवम ने बताया कि शनिवार को बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आ सकते हैं। सेक्टर-59 स्थित मामूरा मार्केट के दुकानदार दीप कुमार ने जानकारी दी कि घी और तेल के दाम में करीब 30 से 50 रुपये तक की वृद्धि हुई है। पहले 20 रुपये की चुनरी अब 30 से 40 रुपये में मिल रही है। पूजा के लिए कृत्रिम फूलों की मालाएं भी खरीदी जा रही हैं। सेक्टर-27 स्थित इंदिरा मार्केट के दुकानदार अशोक सिंह ने बताया कि लोग घर की सजावट के लिए भी कृत्रिम फूलों की मालाएं खरीद रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed