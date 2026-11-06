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Noida News: नरक चतुर्दशी आज, मां काली पूजा और दीपदान का महत्व

Fri, 06 Nov 2026 05:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:57 PM IST
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Naraka Chaturdashi Today: The Significance of Maa Kali Puja and Deepdan (Offering of Lamps)
ग्रेटर नोएडा। दीपोत्सव के पांच दिवसीय पर्व पर आज नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी, जिसे छोटी दिवाली और रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन अभ्यंग स्नान, यम दीपदान और मां काली की पूजा का विशेष महत्व है। चतुर्दशी तिथि सुबह 10:48 बजे से रविवार सुबह 11:28 बजे तक रहेगी। शाम को दीपदान और रात में पूजा की परंपरा है, जबकि रविवार सुबह अभ्यंग स्नान किया जाएगा। अल्फा-1 स्थित श्री शिव मंदिर के आचार्य शेर सिंह ने बताया कि मां काली की पूजा के लिए प्रदोष काल शाम 5:31 से रात 8:09 बजे तक है। निशीथ काल रात 11:39 से रविवार रात 12:31 बजे तक रहेगा। इस दौरान मां काली की पूजा की जा सकती है और घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम से दीप जलाने की भी परंपरा है।
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