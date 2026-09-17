Noida News: हैकाथॉन में मृदुल बनीं उपविजेता

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बीटेक चतुर्थ वर्ष की छात्रा मृदुल सिंह सोम ने वीमेन हू मास्टर हैकाथॉन-2026 में उपविजेता बनीं हैं। एस्पायर फॉर हर और लॉजिटेक की ओर से आयोजित इस हैकाथॉन का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े वास्तविक जीवन के मुद्दों के लिए जनरेटिव एआई आधारित समाधान विकसित करना था। प्रतियोगिता में देशभर से सवा लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 1700 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। चयन के बाद 115 प्रतिभागियों ने लॉजिटेक के मुख्यालय में आयोजित ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लिया। संस्थान के उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेय अग्रवाल ने मृदुल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को नई तकनीकों पर काम करने और व्यावहारिक कौशल विकसित करने का अवसर देते हैं।