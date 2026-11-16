Noida News: एमपी अकादमी ने थ्राइव को हराया

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-131 स्थित एमवीएम क्रिकेट मैदान में ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन-2 का लीग मुकाबला खेला गया। मैच में एमपी क्रिकेट अकादमी ने थ्राइव क्रिकेट अकादमी को 9 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी एमपी क्रिकेट अकादमी ने 7 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी थ्राइव क्रिकेट अकादमी 291 रन पर ऑल आउट हो गई। एमपी क्रिकेट अकादमी के जोबन प्रीत सिंह 73 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं प्रशांत 4 विकेट झटक कर बेस्ट बॉलर बने।