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Noida News: डांडिया डांस में माताओं ने दिखाया दम

Fri, 09 Oct 2026 05:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:40 PM IST
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Mothers showcased their energy in the Dandiya dance.
दादरी (संवाद)। नगर के रेलवे रोड स्थित शैफाली पब्लिक स्कूल में प्लेग्रुप से यूकेजी तक के विद्यार्थियों एवं उनकी माताओं के लिए डांडिया डांस गतिविधि का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य प्रोमिता शर्मा ने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अध्यापिकाएं तोशी वर्मा, हर्षिता, वंदना, मनीषा, ज्योति, चेतना एवं प्रीति ने डांडिया खेल में सहयोग किया गया। विजेता माता-बच्चे की जोड़ी को बेस्ट आउटफिट डुओ के लिए शील्ड एवं उपहार देकर सम्मानित किया।
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