Noida News: विधायक और प्राधिकरण अधिकारियों ने लगाए पौधे
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:22 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:22 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)। प्रधानमंत्री मोदी की सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर शुरू अभियान के तहत शुक्रवार को 60 मीटर रोड की ग्रीन बेल्ट में पौधरोपण किया गया। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नीम, पीपल, बरगद और अर्जुन समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। इस दौरान स्कूली बच्चों को भी पौधरोपण और पौधों की देखरेख के लिए प्रेरित किया गया। प्राधिकरण के एसीईओ राजेश कुमार, जीएम राजेंद्र भाटी, सीनियर मैनेजर आरती सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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