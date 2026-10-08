फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Minor rents Audi to make birthday memorable, runs over pedestrian.

Noida News: नाबालिग ने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए किराए पर ली ऑडी, राहगीर को कुचला

Thu, 08 Oct 2026 09:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:02 PM IST
विज्ञापन
Minor rents Audi to make birthday memorable, runs over pedestrian.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


नई दिल्ली।
दोस्त के जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए लग्जरी कार से निकले नाबालिग ने एक राहगीर को कुचल दिया। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान किशनगढ़ निवासी उमाशंकर (45) के रूप में हुई है। राहगीर को कुचलने के बाद कार ने तीन अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक, 4 अक्तूबर को दोस्त का जन्मदिन यादगार बनाने के लिए 17 वर्षीय किशोर ने 16 हजार रुपये में लग्जरी ऑडी कार किराए पर ली थी। सभी दोस्त लग्जरी कार में घूम रहे थे। देर रात करीब 2:30 बजे वे किशनगढ़ स्थित सीएनजी पंप के सामने पहुंचे। उस समय कार 17 वर्षीय किशोर चला रहा था। तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर तीन वाहनों से टकरा गई। टक्कर की चपेट में आने से सड़क से गुजर रहे उमाशंकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।



हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहनों को भी कब्जे में लिया है। अब पुलिस कार किराए पर देने वाली कंपनी से बुकिंग से संबंधित रिकॉर्ड और वाहन सौंपने की प्रक्रिया की जानकारी ले रही है। हादसे के बाद पुलिस ने किशोर को पकड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेजे बोर्ड-II के समक्ष पेश किया।
विज्ञापन



जांच के दायरे में कंपनी : पुलिस यह भी जानकारी जुटा रही है कि नाबालिग को वाहन देने से पहले उसकी उम्र, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था या नहीं। यदि जांच में नियमों की अनदेखी या अनिवार्य सत्यापन में लापरवाही सामने आती है तो कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि किशोर ने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के लिए एक ऐप के माध्यम से ऑडी कार बुक की थी। इसके लिए उसने करीब 16 हजार रुपये का भुगतान किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें