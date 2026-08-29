Noida News: माइटी लायंस ने जीता मैच

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-117 स्थित एसजेएस क्रिकेट मैदान में शनिवार सुबह एसजेएस सैटरडे स्पेशल टूर्नामेंट सेशन-9 का लीग मैच खेला गया। माइटी लायंस ने 5 विकेट से मुकाबला जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स नोएडा 111 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गयी। लक्ष्य का पीछा करते हुए माइटी लायंस ने 5 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाकर जीत दर्ज की। माइटी लायंस के सेंडी नाबाद 46 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं नीतीन हांडा 3 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर बने।