Noida News: फर्जी दस्तावेजों से कृषि भूमि हड़पी, जमानत अर्जी खारिज
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:15 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:15 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने कृषि भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी फुम्मन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना जेवर में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। वादी गुरदीप सिंह ने तहरीर में बताया था कि अमरपुर पालका स्थित उसकी 1.29 हेक्टेयर कृषि भूमि जिसे उसने वर्ष 2015 में बैनामे के जरिये खरीदा था, उसपर वह वर्षों से मालिकाना हक रखते हुए काबिज है। आरोप है कि एक जालसाज गिरोह ने उसके नाम से किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर आधार व पैन कार्ड की कूटरचना की और छल-कपट से रजिस्ट्रार कार्यालय जेवर में 23 दिसंबर 2023 व 3 जनवरी 2024 को भूमि का बैनामा फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया। साजिश में रेखा यादव, पुष्पा शर्मा, शकुंतला देवी, कनकलता, स्वाति यादव, सुधीर कुमार शर्मा, सरिता सक्सैना, कौशल कुमार सहित कुछ अज्ञात व्यक्ति भी शामिल बताए गए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी फुम्मन सिंह ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से भूमि बेचकर करोड़ों रुपये वसूले। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सह-आरोपी जसबीर को उच्च न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी। ब्यूरो
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