Noida News: स्लोगन से दिया नशामुक्ति का संदेश

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-39 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रविवार को नशा मुक्ति अभियान के तहत स्लोगन प्रतियोगिता कराई गई। चंचल, मुस्कान, निकुंज, शिवानी सहित अन्य विद्यार्थियों ने नशे और तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर स्लोगन लिखे। इस दौरान प्राचार्या प्रो. डॉ. अनिता मिश्रा ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कार्यक्रम का आयोजन तंबाकू और धूम्रपान निषेध समिति की प्रभारी डॉ. गरिमा यादव ने किया।