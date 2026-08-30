Noida News: कजरी तीज पर शिव-पार्वती की पूजा करेंगी सुहागिनें

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सेक्टर-2 स्थित लाल मंदिर के पुजारी सतीश शास्त्री ने बताया कि पूजन के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती को जल, अक्षत, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि व्रत-पूजन का शुभ समय दोपहर 2:18 बजे तक रहेगा। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। विज्ञापन

धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी मान्यता के चलते अविवाहित युवतियां कजरी तीज पर शिव-पार्वती की पूजा कर योग्य जीवनसाथी की कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। सेक्टर-2 स्थित लाल मंदिर के पुजारी सतीश शास्त्री ने बताया कि पूजन के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती को जल, अक्षत, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि व्रत-पूजन का शुभ समय दोपहर 2:18 बजे तक रहेगा। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी।धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी मान्यता के चलते अविवाहित युवतियां कजरी तीज पर शिव-पार्वती की पूजा कर योग्य जीवनसाथी की कामना करती हैं और व्रत रखती हैं।

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नोएडा (संवाद)। कजरी तीज का व्रत सोमवार को रखा जाएगा। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर सुहागिनें व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। अविवाहित युवतियां भी मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना से शिव-पार्वती का पूजन करती हैं।