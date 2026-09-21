Noida News: यूपीआई शुल्क के कारण व्यापारी परेशान

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रबूपुरा। ऑनलाइन भुगतान पर लगने वाले यूपीआई शुल्क के कारण व्यापारी लगातार परेशान हैं। सोमवार को व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें इस शुल्क पर चर्चाएं की गई। बैठक में हेमंत मित्तल, वीरेंद्र गर्ग, अरविंद शर्मा, अश्वनी कौशिक समेत विभिन्न व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने कहा कि यूपीआई ने छोटे-छोटे कारोबार में भुगतान को आसान और पारदर्शी बनाया है। शुल्क लगाने पर ग्राहक और दुकानदार नगद लेनदेन की ओर लौट सकते हैं। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से यूपीआई को शुल्क मुक्त रखने और नया शुल्क लगाने से पहले व्यापार जगत की राय लेने की मांग की है।