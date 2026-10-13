Noida News: श्री दुर्गे मंदिर में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट शुरू

विज्ञापन



श्री दुर्गे मंदिर जेवर पर 62वें नवरात्रि मेले के दूसरे चरण में आज विशाल पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। सुरेंद्र कौशिक, बंटी सिंघल , नरेन्द्र गोयल, कुलदीप पंडित आदि के साथ पहलवान नारायण महेश्वरी के द्वारा उद्घाटन किया गया। समिति ने बताया कि युवाओं की प्रतिभा उजागर करने के लिए हर साल क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिससे युवा बढ़े मंच की तैयारी कर सके साथ ही देश का नाम रोशन कर सके। प्रतियोगिता में दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया है। विजेता टीम को 1 लाख 1 हजार रुपये और उपविजेता टीम कोे 71 हजार रुपये का ईनाम दिया जाएगा। पहले दिन के मुकाबले रोमांचकारी रहे। खिलाड़ी एक-एक प्वाइंस के लिए लड़ते नजर आए।