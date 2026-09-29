फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   MCH wing lying idle; pregnant women forced to make rounds of private centers for ultrasounds.

Noida News: धूल फांक रही एमसीएच विंग, अल्ट्रासाउंड के लिए निजी सेंटरों के चक्कर काटने को मजबूर गर्भवती

Tue, 29 Sep 2026 08:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:25 PM IST
विज्ञापन
MCH wing lying idle; pregnant women forced to make rounds of private centers for ultrasounds.
नोएडा। भंगेल सीएचसी पर एमसीएच विंग
-एक ही छत के नीचे गर्भवती महिलाओं और नवजातों को नहीं मिल पा रहा समुचित इलाज
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। गर्भवती महिलाओं और नवजातों को एक ही छत के नीचे आधुनिक और बेहतर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की लागत से भंगेल सीएचसी पर 50 बेड की मदर एंड चाइल्ड हेल्थ (एमसीएच) विंग तैयार की गई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी यह विंग केवल धूल फांक रही है।
सीएचसी में इलाज कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। विंग में अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने के कारण जांच के लिए मरीजों को निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों का रुख करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं, जो सरकारी अस्पताल में मुफ्त या सस्ते इलाज की उम्मीद लेकर आती हैं, उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ रही है।
विज्ञापन

स्टाफ और संसाधनों की कमी से जूझ रही विंग

इमारत बनकर तैयार हुए लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन आवश्यक चिकित्सा उपकरण, रेडियोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ स्टाफ की पर्याप्त तैनाती नहीं होने से यह विंग पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विंग पूरी तरह शुरू होने से दर्जनों गांवों को जिला अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

केस 1
भंगेल की रहने वाली तीन महीने की गर्भवती रूबी पति के साथ जांच कराने एमसीएच विंग पहुंची थीं। डॉक्टर ने जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी, लेकिन अस्पताल में सुविधा न होने की वजह से रूबी ने निजी सेंटर पर रुपये खर्च जांच करवाई।

केस 2

सलारपुर निवासी 24 वर्षीय पूजा को पेट में तेज दर्द की शिकायत पर परिजन भंगेल सीएचसी की एमसीएच विंग लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताते हुए अल्ट्रासाउंड कराने को कहा, लेकिन विंग में रेडियोलॉजिस्ट न होने की बात कहकर बाहर जांच कराने की पर्ची थमा दी।

कोट-
एमसीएच विंग में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं है इसलिए यहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी नहीं है। इसके अलावा अन्य सुविधाओं के लिए भी शासन को पत्र भेजकर मांग की गई है। -डॉ. यतेंद्र सिंह, एमएस भंगेल सीएचसी व एमसीएच विंग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed