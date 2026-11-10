Noida News: भाई दूज की रौनक से गुलजार हुए बाजार, बहनों ने की खरीदारी

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- दोपहर 1:08 से 3:20 बजे तक रहेगा तिलक का शुभ मुहूर्तसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा/रबूपुरा। दीपावली के बाद अब शहर में भाई दूज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को मनाए जाने वाले पर्व को लेकर मंगलवार को बाजारों में खूब रौनक रही। बहनें भाइयों के स्वागत और पूजा की तैयारियों में जुटी नजर आईं। किसी ने मिठाई और उपहार खरीदे तो किसी ने पूजा की थाली सजाने के लिए रोली, चावल और नारियल की खरीदारी की। वहीं, मेहंदी लगवाने के लिए भी महिलाओं की भीड़ उमड़ी।भंगेल, सेक्टर-59 मामूरा, सेक्टर-27 की इंदिरा मार्केट और सेक्टर-18 की अट्टा मार्केट में दिनभर खरीदारी होती रही। मिठाई की दुकानों पर बर्फी और अन्य मिठाइयां खरीदने के लिए भीड़ लगी रही। बहनों ने भाइयों की पसंद के अनुसार उपहार भी खरीदे। कई महिलाएं हाथों में मेहंदी लगवाती नजर आईं। घरों में भी पर्व की तैयारियां की गईं।भाई दूज भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना ने उनका तिलक कर स्वागत किया और भोजन कराया। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है।सेक्टर-20 स्थित मंदिर के ज्योतिषाचार्य राधारमण के अनुसार, बुधवार को भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:08 से 3:20 बजे तक रहेगा। इस दौरान बहनें भाइयों को तिलक लगाकर आरती उतारेंगी और मिठाई खिलाएंगी।