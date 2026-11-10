Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Markets bustle with the festive spirit of Bhai Dooj; sisters indulge in shopping.

Noida News: भाई दूज की रौनक से गुलजार हुए बाजार, बहनों ने की खरीदारी

Tue, 10 Nov 2026 06:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:39 PM IST
विज्ञापन
Markets bustle with the festive spirit of Bhai Dooj; sisters indulge in shopping.
- मेहंदी लगवाने से लेकर मिठाई और उपहार खरीदने तक रही चहल-पहल
विज्ञापन

- दोपहर 1:08 से 3:20 बजे तक रहेगा तिलक का शुभ मुहूर्त
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा/रबूपुरा। दीपावली के बाद अब शहर में भाई दूज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को मनाए जाने वाले पर्व को लेकर मंगलवार को बाजारों में खूब रौनक रही। बहनें भाइयों के स्वागत और पूजा की तैयारियों में जुटी नजर आईं। किसी ने मिठाई और उपहार खरीदे तो किसी ने पूजा की थाली सजाने के लिए रोली, चावल और नारियल की खरीदारी की। वहीं, मेहंदी लगवाने के लिए भी महिलाओं की भीड़ उमड़ी।
भंगेल, सेक्टर-59 मामूरा, सेक्टर-27 की इंदिरा मार्केट और सेक्टर-18 की अट्टा मार्केट में दिनभर खरीदारी होती रही। मिठाई की दुकानों पर बर्फी और अन्य मिठाइयां खरीदने के लिए भीड़ लगी रही। बहनों ने भाइयों की पसंद के अनुसार उपहार भी खरीदे। कई महिलाएं हाथों में मेहंदी लगवाती नजर आईं। घरों में भी पर्व की तैयारियां की गईं।
विज्ञापन

भाई दूज भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना ने उनका तिलक कर स्वागत किया और भोजन कराया। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सेक्टर-20 स्थित मंदिर के ज्योतिषाचार्य राधारमण के अनुसार, बुधवार को भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:08 से 3:20 बजे तक रहेगा। इस दौरान बहनें भाइयों को तिलक लगाकर आरती उतारेंगी और मिठाई खिलाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed