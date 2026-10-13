एक प्रेमी, दो महिलाएं और तल्खी: तीन दिन तक दफन रहा राज, अब खुलने लगी इश्क और मनीषा हत्याकांड की कहानी

5 अक्तूबर की शाम विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई, जिसमें युवती की मौत हो गई। पुलिस को तीन दिन बाद मामले की जानकारी मिली थी। गांव की गली नंबर-12 में कर्मवीर भाटी के मकान की चौथी मंजिल पर बने कमरे से युवती का शव बरामद किया गया था। मृतका की पहचान कासगंज निवासी मनीषा के रूप में हुई थी। मकान की देखरेख करने वाले जितेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया था कि करीब एक सप्ताह पहले नितिन नाम का युवक किराये पर कमरा लेने आया था। वह अपने साथ शीला और मनीषा को लेकर आया था।