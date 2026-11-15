शराब पार्टी में दोस्ती का कत्ल: पहले शराब पिलाई फिर मारी तीन गोलियां, हालत नाजुक, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

कहते हैं दोस्ती का रिश्ता इंसानियत का सबसे बड़ा रिश्ता होता है, लेकिन रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में जो हुआ उससे आपका दोस्ती पर से भरोसा उठ जाएगा। गांव रामपुर बांगर में शनिवार देर रात दोस्ती का रिश्ता खूनी संघर्ष में बदल गया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को नौकरी लगवाने का झांसा देकर पहले अपने पास बुलाया। फिर शराब पिलाई और बाद में किसी विवाद को लेकर उसके शरीर में तीन गोलियां उतार दीं। इस विवाद में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार कराया जा रहा है।

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पीड़ित की पहचान रामपुर बांगर निवासी पवन (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। नामजद आरोपियों की पहचान प्रमोद, गौरव और मेहरचंद के रूप में हुई है। सभी आरोपी गांव मिर्जापुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनमें से मुख्य आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के मुताबिक, पवन को शनिवार रात करीब 8 बजे पड़ोसी गांव मिर्जापुर निवासी उसके दोस्त प्रमोद, गौरव और मेहरचंद नौकरी लगवाने की बात कहकर गौर यमुना सिटी स्थित अपने कार्यालय पर ले गए थे। नौकरी को लेकर बातचीत होने के बाद चारों ने गांव रामपुर के आसपास जंगल में बैठकर शराब पार्टी की। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि इसी बीच प्रमोद उर्फ डागा ने तमंचा निकालकर पवन पर एक के बाद एक तीन गोलियां चला दीं। इसमें पवन के पैर, हाथ और पेट में गोली लगी।अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर आसपास से लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजन ने गंभीर हालत में पीड़ित को कैलाश अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया। खबर लिखे जाने तक हाथ और पैर में लगी गोली निकाल दी गई है, जबकि पेट में धंसी गोली निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पेट में गोली लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस दौरान वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मामले को लेकर एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है।