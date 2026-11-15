Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Man got his friend drunk and then shot him three times in Greater Noida

शराब पार्टी में दोस्ती का कत्ल: पहले शराब पिलाई फिर मारी तीन गोलियां, हालत नाजुक, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 08:32 PM IST
Akash Dubey फिरदौस आलम/दीपक सिंहल, यमुना सिटी/रबूपुरा
फिरदौस आलम/दीपक सिंहल, यमुना सिटी/रबूपुरा Published by: Akash Dubey Updated Sun, 15 Nov 2026 08:32 PM IST
सार

नौकरी का झांसा देकर पवन (30) को बुलाया गया। शराब पार्टी के बाद विवाद में दोस्त प्रमोद ने उसे तीन गोलियां मार दीं। पवन गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है।

विज्ञापन
Man got his friend drunk and then shot him three times in Greater Noida
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कहते हैं दोस्ती का रिश्ता इंसानियत का सबसे बड़ा रिश्ता होता है, लेकिन रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में जो हुआ उससे आपका दोस्ती पर से भरोसा उठ जाएगा। गांव रामपुर बांगर में शनिवार देर रात दोस्ती का रिश्ता खूनी संघर्ष में बदल गया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को नौकरी लगवाने का झांसा देकर पहले अपने पास बुलाया। फिर शराब पिलाई और बाद में किसी विवाद को लेकर उसके शरीर में तीन गोलियां उतार दीं। इस विवाद में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार कराया जा रहा है। 

विज्ञापन


पीड़ित की पहचान रामपुर बांगर निवासी पवन (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। नामजद आरोपियों की पहचान प्रमोद, गौरव और मेहरचंद के रूप में हुई है। सभी आरोपी गांव मिर्जापुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनमें से मुख्य आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन


पुलिस के मुताबिक, पवन को शनिवार रात करीब 8 बजे पड़ोसी गांव मिर्जापुर निवासी उसके दोस्त प्रमोद, गौरव और मेहरचंद नौकरी लगवाने की बात कहकर गौर यमुना सिटी स्थित अपने कार्यालय पर ले गए थे। नौकरी को लेकर बातचीत होने के बाद चारों ने गांव रामपुर के आसपास जंगल में बैठकर शराब पार्टी की। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि इसी बीच प्रमोद उर्फ डागा ने तमंचा निकालकर पवन पर एक के बाद एक तीन गोलियां चला दीं। इसमें पवन के पैर, हाथ और पेट में गोली लगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर आसपास से लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजन ने गंभीर हालत में पीड़ित को कैलाश अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया। खबर लिखे जाने तक हाथ और पैर में लगी गोली निकाल दी गई है, जबकि पेट में धंसी गोली निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पेट में गोली लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस दौरान वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मामले को लेकर एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed