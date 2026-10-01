Noida News: निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अनुरक्षण अभियान शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:31 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:31 PM IST
विज्ञापन
-30 अक्तूबर तक जारी रहेगा अभियान, उपकेंद्रों में भी मेंटिनेंस कार्य कराया जा रहा
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों की छंटाई का अभियान शुरू किया है। अनुरक्षण माह के तहत निगम पेड़ों की छंटाई करा रहा है। अभियान के तहत बिजली की लाइनों के पास स्थित पेड़ों की शाखाओं को हटाया जा रहा है, ताकि आंधी-बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो।
इस काम के लिए निगम ने अपने स्तर पर मशीनों की व्यवस्था की है। इससे पहले प्राधिकरण के उद्यान विभाग की मशीनों पर निर्भर रहकर निगम को पेड़ों की छंटाई करनी पड़ती थी। 16 सितंबर से शुरू हुआ अभियान 31 अक्तूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में बिजली उपकेंद्रों के उपकरणों की मरम्मत और साफ-सफाई भी की जा रही है। साथ ही, बिजली लाइनों की मरम्मत और क्षमता बढ़ाने का कार्य भी जारी है।
अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) विवेक कुमार ने बताया कि हाल में हुई बारिश के बाद पेड़ों की शाखाएं तेजी से बढ़ी हैं और बिजली लाइनों के पास तक पहुंच गई हैं। इससे बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुरक्षण माह के तहत पेड़ों की छंटाई का कार्य कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों की छंटाई का अभियान शुरू किया है। अनुरक्षण माह के तहत निगम पेड़ों की छंटाई करा रहा है। अभियान के तहत बिजली की लाइनों के पास स्थित पेड़ों की शाखाओं को हटाया जा रहा है, ताकि आंधी-बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो।
इस काम के लिए निगम ने अपने स्तर पर मशीनों की व्यवस्था की है। इससे पहले प्राधिकरण के उद्यान विभाग की मशीनों पर निर्भर रहकर निगम को पेड़ों की छंटाई करनी पड़ती थी। 16 सितंबर से शुरू हुआ अभियान 31 अक्तूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में बिजली उपकेंद्रों के उपकरणों की मरम्मत और साफ-सफाई भी की जा रही है। साथ ही, बिजली लाइनों की मरम्मत और क्षमता बढ़ाने का कार्य भी जारी है।
विज्ञापन
अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) विवेक कुमार ने बताया कि हाल में हुई बारिश के बाद पेड़ों की शाखाएं तेजी से बढ़ी हैं और बिजली लाइनों के पास तक पहुंच गई हैं। इससे बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुरक्षण माह के तहत पेड़ों की छंटाई का कार्य कराया जा रहा है।
विज्ञापन