Noida News: माही रॉयल चैलेंजर्स और फार्चून वॉरियर ने दर्ज की जीत

विज्ञापन

यमुना सिटी (संवाद)। रबूपुरा के रामोत्सव क्रिकेट ग्राउंड में चल रही जेवर प्रीमियर लीग रोमांचक होती जा रही है। टीमें दो प्वाइंस बढ़ाने के एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहीं हैं। क्रिकेट प्रेमियों की संख्या बढ़ने से खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिला। पहला मुकाबला एमके इंडियंस और माही रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए माही रॉयल चैलेंजर्स ने 115 रन पर ही ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमके इंडियंस 71 रन ही बना सकी और 44 रनों से हार का सामना करना पड़ा। प्लेयर ऑफ द अवार्ड कपिल जनवेदा को दिया गया। दूसरा मुकाबला क्वांटम स्ट्राइकर्स और फार्चून वॉरियर्स के बीच खेला गया। पहले बल्ले बाजी करते हुए क्वांटम स्ट्राइकर्स 10 ओवर में 85 ही बना पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फार्चून वॉरियर ने 89 रन बनाकर क्वांटम वॉरियर्स को 9 विकेट से मात दे दी।