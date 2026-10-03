Noida News: यमुना प्राधिकरण पर 22 को होगी महापंचायत

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दनकौर (संवाद)। भारतीय किसान यूनियन (कृषक) की बैठक शनिवार को गांव अमरपुर में हुई। अध्यक्षता जिले सिंह ने की, जबकि संचालन विक्रम नागर ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर ने कहा कि यमुना प्राधिकरण किसानों का शोषण कर रहा है। किसान बैकलीज, आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और रोजगार समेत कई समस्याओं को लेकर परेशान हैं। इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 22 अक्टूबर को यमुना प्राधिकरण पर बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जीतू ने विक्रम नागर को मेरठ मंडल प्रभारी नियुक्त किए जाने की जानकारी दी। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की।