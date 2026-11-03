फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Low student enrollment will no longer be an obstacle to promotion.

Noida News: कम छात्र संख्या अब नहीं बनेगी पदोन्नति में बाधा

Tue, 03 Nov 2026 07:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:47 PM IST
विज्ञापन
Low student enrollment will no longer be an obstacle to promotion.
- वरिष्ठता के आधार पर बनेंगे प्रधानाध्यापक, पांच नवंबर तक ज्येष्ठता सूची जारी करने के निर्देश
विज्ञापन




माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब विद्यालयों में विद्यार्थियों की कम संख्या शिक्षकों की पदोन्नति में बाधा नहीं बनेगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे कम नामांकन वाले स्कूलों में तैनात शिक्षकों को भी प्रधानाध्यापक बनने का अवसर मिलेगा। फिलहाल बीएसए कार्यालय में शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है।

खंड शिक्षा अधिकारी बिसरख यशपाल सिंह ने बताया कि पहले प्राथमिक विद्यालयों में 150 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 विद्यार्थियों की संख्या को पदोन्नति से जोड़कर देखा जाता था। इसके चलते कम नामांकन वाले स्कूलों में कार्यरत शिक्षक पदोन्नति से वंचित रह जाते थे। अब यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षकों की वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा।
विज्ञापन


बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि पांच नवंबर तक पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता सूची जारी करने और 10 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के बजाय शिक्षकों की वरिष्ठता और निर्धारित सेवा नियमों के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed