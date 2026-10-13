फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Lord Shri Ram becomes the groom... the wedding procession sets out.

Noida News: दूल्हा बने प्रभु श्रीराम....निकली बरात

Tue, 13 Oct 2026 08:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:00 PM IST
विज्ञापन
Lord Shri Ram becomes the groom... the wedding procession sets out.
ग्रेनो वेस्ट में प्रभु श्री रामलीला सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रभु श्री रामलीला महोत्सव 2026 क
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट के इकोटेक-12 स्थित रामलीला मैदान में मंगलवार को प्रभु श्री रामलीला सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित रामलीला महोत्सव में श्रीराम दूल्हा बने। बग्घी में सवार हुए श्रीराम की बरात यात्रा की शुरुआत गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी से हुई। इसके बाद हवेलिया वैनोवा के पीछे से होते हुए फ्यूजन होम्स और चेरी काउंटी के गेट के सामने पहुंची। यहां से गोल चक्कर का चक्कर लगाकर यात्रा ग्रीन आर्च, हिमालया प्राइड, अमरपाली ड्रीम वैली, समृद्धि और रॉयल नेस्ट सोसाइटी पहुंची। इसके बाद बरात हैबिटेट पंचतत्त्व, जीएम फ्लोरेंस और गैलेक्सी वेगा सोसाइटी से होकर गुजरी। इस दौरान सोसाइटियों के निवासियों में उत्साह देखने को मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed