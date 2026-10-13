Noida News: दूल्हा बने प्रभु श्रीराम....निकली बरात
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:00 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:00 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट के इकोटेक-12 स्थित रामलीला मैदान में मंगलवार को प्रभु श्री रामलीला सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित रामलीला महोत्सव में श्रीराम दूल्हा बने। बग्घी में सवार हुए श्रीराम की बरात यात्रा की शुरुआत गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी से हुई। इसके बाद हवेलिया वैनोवा के पीछे से होते हुए फ्यूजन होम्स और चेरी काउंटी के गेट के सामने पहुंची। यहां से गोल चक्कर का चक्कर लगाकर यात्रा ग्रीन आर्च, हिमालया प्राइड, अमरपाली ड्रीम वैली, समृद्धि और रॉयल नेस्ट सोसाइटी पहुंची। इसके बाद बरात हैबिटेट पंचतत्त्व, जीएम फ्लोरेंस और गैलेक्सी वेगा सोसाइटी से होकर गुजरी। इस दौरान सोसाइटियों के निवासियों में उत्साह देखने को मिला।
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