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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। तुगलपुर मेन मार्केट मार्ग पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगने से लोगों को परेशानी हो रही है। बिजली के खंभों पर लाइट की लाइन तो खींच दी गई है, लेकिन अब तक एलईडी लाइटें नहीं लगाई गई हैं। इसके चलते रात होते ही सड़क और आसपास के इलाके में अंधेरा छा जाता है। स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। खासकर रात में बाजार आने वाले लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है। शोभित चौधरी ने इस समस्या को लेकर प्राधिकरण से जल्द कार्रवाई की मांग की है।