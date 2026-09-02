Noida News: 7 तक बारिश के आसार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:30 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:30 PM IST
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नोएडा। शहर में मंगलवार रात हुई बारिश के बाद बुधवार को सुबह से ही मौसम सुहाना रहा। दोपहर में तेज हवाओं के साथ हल्की बौछारें शुरू हो गईं जो कुछ ही देर में बंद हो गईं। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार को भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 7 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। 4, 5 और 6 सितंबर को तेज बारिश हो सकती है। बुधवार को नोएडा का एक्यूआई 76 और ग्रेनो का 97 दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने बताया कि पहाड़ों पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इसका असर दिल्ली-एनसीआर में भी देखने को मिल सकता है। 24 घंटे में दिल्ली के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो
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मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने बताया कि पहाड़ों पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इसका असर दिल्ली-एनसीआर में भी देखने को मिल सकता है। 24 घंटे में दिल्ली के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो
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