Noida News: ग्रेनो में डेंगू-मलेरिया से बचाव को होगा लार्विसाइड स्प्रे
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:43 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:43 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। वर्षा के बाद डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरे को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सितंबर के लिए लार्विसाइड स्प्रे का शेड्यूल जारी किया है। यह अभियान पूरे सितंबर में तीन चरणों में चलेगा। इसके लिए 12 मुख्य टीमें और 36 उप-टीमें लगाई गई हैं। सभी टीमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना सेक्टरों और गांवों में छिड़काव करेंगी। पहला चरण 10 सितंबर तक कई रिहायशी और ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव होगा। दूसरे चरण में 11 से 20 सितंबर तक और तीसरा चरण 21 से 30 सितंबर तक शेष क्षेत्रों में छिड़काव किया जाएगा। स्वास्थ्य जीएम आरके भारती ने बताया कि टीमें कार्यक्रम के अनुसार काम पूरा करेंगी। ब्यूरो
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