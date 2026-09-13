Noida News: किसान एकता महासंघ ने की बैठक
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:55 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:55 PM IST
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बिलासपुर (संवाद)। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के कनारसी गांव में रविवार को किसान एकता महासंघ की बैठक हुई। जीतराम प्रधान के आवास पर हुई बैठक में रमेश कसाना की मौजूदगी में किसानों और क्षेत्र के युवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में किसानों के मुआवजे, आबादी निस्तारण, स्थानीय युवाओं को रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा समेत कई मुद्दे उठाए गए। संगठन के जिला अध्यक्ष अरविंद ने बताया कि बैठक में पप्पू प्रधान को राष्ट्रीय प्रभारी और बलजीत हवलदार को प्रदेश प्रभारी बनाया गया।
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