Noida News: गौड़ यमुना सिटी में धूमधाम से निकली कलश यात्रा

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यमुना सिटी (संवाद)। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में गौड़ यमुना सिटी सोसायटी स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में सोमवार से सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई। पहले दिन कथावाचक महाराज रवि किशन ने श्रीमद्भागवत महापुराण के महत्व और उसकी आध्यात्मिक महिमा का वर्णन किया। कहा कि श्रीमद्भागवत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सद्मार्ग की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है।

गौड़ यमुना सिटी में धूमधाम से निकली कलश यात्रा