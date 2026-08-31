Noida News: भाकियू महाशक्ति के जिलाध्यक्ष बने जोगेंद्र सिंह अधाना

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने संगठन का विस्तार करते हुए जोगेंद्र सिंह अधाना को गौतमबुद्धनगर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने नियुक्ति की। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा, शिक्षा और रोजगार समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में संगठन को मजबूत कर किसानों की मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा।