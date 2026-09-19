Noida News: छत का जाल उखाड़ लाखों के जेवरात व नकदी चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:36 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:36 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
दादरी। कोतवाली दादरी क्षेत्र के पुराना कटहेरा रोड पर चोरों ने दिनदहाड़े मकान की छत का जाल उखाड़कर 14 तोले सोने के जेवरात, एक किलो चांदी और 65 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई। पीड़ित का आरोप है कि घटना के चार दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसे कोतवाली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
पुराना कटहेरा रोड निवासी शमीम अहमद ने बताया कि उनकी पत्नी अध्यापिका हैं, जबकि वह एक कंपनी में काम करते हैं। 15 सितंबर की सुबह उनकी पत्नी स्कूल चली गईं। करीब नौ बजे वह भी ड्यूटी पर चले गए। घर पर ताला लगा था। इसी दौरान चोर छत का जाल उखाड़कर घर में दाखिल हुए और अलमारी के लॉकर तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर ली।
दोपहर में स्कूल से लौटने पर उनकी पत्नी को छत का जाल उखड़ा और अलमारी के लॉकर टूटे मिले। घर से सामान गायब देखकर उन्होंने परिजनों को सूचना दी। चोरों के छत से उतरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है।
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प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।
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दादरी। कोतवाली दादरी क्षेत्र के पुराना कटहेरा रोड पर चोरों ने दिनदहाड़े मकान की छत का जाल उखाड़कर 14 तोले सोने के जेवरात, एक किलो चांदी और 65 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई। पीड़ित का आरोप है कि घटना के चार दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसे कोतवाली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
पुराना कटहेरा रोड निवासी शमीम अहमद ने बताया कि उनकी पत्नी अध्यापिका हैं, जबकि वह एक कंपनी में काम करते हैं। 15 सितंबर की सुबह उनकी पत्नी स्कूल चली गईं। करीब नौ बजे वह भी ड्यूटी पर चले गए। घर पर ताला लगा था। इसी दौरान चोर छत का जाल उखाड़कर घर में दाखिल हुए और अलमारी के लॉकर तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर ली।
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दोपहर में स्कूल से लौटने पर उनकी पत्नी को छत का जाल उखड़ा और अलमारी के लॉकर टूटे मिले। घर से सामान गायब देखकर उन्होंने परिजनों को सूचना दी। चोरों के छत से उतरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है।
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प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।