Noida News: जेउसिप क्रौटोस ने एएमआर क्लब को हराया

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-126 स्थित न्यूलैंड्स क्रिकैट मैदान में शनिवार सुबह चैंपियन्स ट्रॉफी सीजन-16 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला जेउसिप क्रौटोस ने 49 रनों से जीता। पहले खेलते हुए जेउसिप क्रौटोस 195 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में एएमआर क्रिकेट क्लब 146 रन ही बना सकी। क्रौटोस के आमिर 60 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं हेमन्त 6 विकेट झटक कर बेस्ट बॉलर रहे।