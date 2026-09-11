Noida News: दो किलोमीटर की दूरी तय करने में लग रहा एक घंटा, बीच रास्ते सवारियां उतार रहे ऑटो चालक
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:18 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:18 PM IST
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ऑटो चालकों पर ज्यादा किराया मांगने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। तिलपता में रोजाना लगने वाले जाम ने ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। महज दो किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटे तक का समय लग रहा है। जाम में फंसने के बाद कई ऑटो चालक यात्रियों से अधिक किराया मांगते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर बीच रास्ते में ही सवारियों को उतार देते हैं। ऐसे में यात्रियों को कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है।
दादरी-नोएडा रोड पर तिलपता में शाम के समय जाम की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रहती है। सूरजपुर से दादरी जाने वाले यात्रियों को तिलपता पहुंचने के बाद जाम में घंटों फंसे रहना पड़ता है। यात्री दीप्ति शर्मा ने बताया कि शाम के समय सूरजपुर से दादरी जाने के लिए ऑटो का किराया करीब 20 रुपये है, लेकिन तिलपता में जाम होने पर चालक 40 से 50 रुपये तक मांगते हैं।
शुक्रवार को भी जाम में फंसे वाहन
दादरी-नोएडा रोड पर शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे से ही तिलपता में जाम लग गया। तिलपता गोल चक्कर से दादरी आरओबी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोपहर करीब एक बजे तक वाहन रेंगते रहे। कुछ देर के लिए जाम से राहत मिली, लेकिन शाम चार बजे के बाद दोबारा जाम लग गया। देर रात तक वाहन जाम में रेंगते रहे। तिलपता निवासी सुखवीर सिंह ने बताया कि तिलपता में जाम से निजात दिलाने के लिए कंटेनर डिपो, यातायात पुलिस और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। जाम की समस्या के समाधान के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। तिलपता में रोजाना लगने वाले जाम ने ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। महज दो किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटे तक का समय लग रहा है। जाम में फंसने के बाद कई ऑटो चालक यात्रियों से अधिक किराया मांगते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर बीच रास्ते में ही सवारियों को उतार देते हैं। ऐसे में यात्रियों को कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है।
दादरी-नोएडा रोड पर तिलपता में शाम के समय जाम की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रहती है। सूरजपुर से दादरी जाने वाले यात्रियों को तिलपता पहुंचने के बाद जाम में घंटों फंसे रहना पड़ता है। यात्री दीप्ति शर्मा ने बताया कि शाम के समय सूरजपुर से दादरी जाने के लिए ऑटो का किराया करीब 20 रुपये है, लेकिन तिलपता में जाम होने पर चालक 40 से 50 रुपये तक मांगते हैं।
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शुक्रवार को भी जाम में फंसे वाहन
दादरी-नोएडा रोड पर शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे से ही तिलपता में जाम लग गया। तिलपता गोल चक्कर से दादरी आरओबी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोपहर करीब एक बजे तक वाहन रेंगते रहे। कुछ देर के लिए जाम से राहत मिली, लेकिन शाम चार बजे के बाद दोबारा जाम लग गया। देर रात तक वाहन जाम में रेंगते रहे। तिलपता निवासी सुखवीर सिंह ने बताया कि तिलपता में जाम से निजात दिलाने के लिए कंटेनर डिपो, यातायात पुलिस और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। जाम की समस्या के समाधान के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है।
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