Noida News: सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज की समस्याएं मुख्यमंत्री तक पहुंचीं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीकासना स्थित सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों के लंबित वेतन और संसाधनों के समुचित उपयोग का मुद्दा मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। विद्यालय की शिक्षिकाओं, सफाईकर्मियों और अन्य सहायक कर्मचारियों ने 27 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर समस्याओं की उच्चस्तरीय समीक्षा और समयबद्ध समाधान की मांग की है।प्रार्थना पत्र के अनुसार, विद्यालय में वर्ष 2019 से प्रधानाचार्य का नियमित पद रिक्त है। कर्मचारियों ने नियुक्ति में देरी के कारणों की जांच कर जल्द नियमित प्रधानाचार्य नियुक्त करने की मांग की है। साथ ही छात्राओं के नामांकन, परीक्षा परिणाम और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की स्थिति का तुलनात्मक आकलन कराने का अनुरोध किया है।