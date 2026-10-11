फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Instructions to remove encroachments from drains and footpaths.

Noida News: नाली और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

Sun, 11 Oct 2026 07:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 07:59 PM IST
विज्ञापन
Instructions to remove encroachments from drains and footpaths.
नोएडा। सेक्टर-144 में नालियों पर अवैध कब्जे और स्लैब डालकर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आरडब्ल्यूए ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को आरडब्ल्यूए की टीम ने रेस्तरां संचालकों को नालियों पर किए गए अवैध कब्जे और स्लैब तत्काल हटाने की हिदायत दी। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण की ओर से कड़ी कार्रवाई कराए जाने की चेतावनी दी गई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि नालों पर अतिक्रमण से क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होता है और निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने रेस्टोरेंट संचालकों से नियमों का पालन करने और अतिक्रमण हटाने को कहा। वहीं, महासचिव भगत सिंह तोंगड़ ने नोएडा प्राधिकरण और पुलिस-प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की। ब्यूरो
विज्ञापन



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed