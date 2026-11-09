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Noida News: प्रदूषण नियंत्रण को दो मार्गों पर लगवाए वाटर मिस्ट

Mon, 09 Nov 2026 10:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:31 PM IST
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Install water mist systems at two locations for pollution control
नोएडा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नोएडा प्राधिकरण ने मुख्य मार्गों पर वाटर मिस्ट सिस्टम लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले चरण में सेक्टर-125 के सामनेएमिटी यूनिवर्सिटी रोड और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रायल के तौर पर सिस्टम लगाए गए हैं। प्राधिकरण की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें जरिये पानी की महीन फुहार छोड़कर हवा में मौजूद धूल के कणों को नियंत्रित किया जाएगा। यह पहल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के मानकों के तहत की गई है। प्राधिकरण के जीएम एस पी सिंह ने बताया कि ट्रायल के परिणामों की समीक्षा के बाद शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी वाटर मिस्ट सिस्टम लगाए जाएंगे। ब्यूरो
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