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Noida News: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की दी प्रेरणा

Thu, 05 Nov 2026 07:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 07:12 PM IST
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Inspired to move forward with self-confidence
ग्रेटर नोएडा के एपीजे इंटरनेशनल स्कूल में ACADIA MUN 2.0 का समापन समारोह संपन्न हुआ।
फोटो-
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ग्रेटर नोएडा। एपीजे इंटरनेशनल स्कूल में एसीएडीआईए मॉडल यूनाइटेड नेशंस (एमयूएन) 2.0 सम्मेलन का समापन हुआ। विद्यार्थियों ने नेतृत्व, तर्कशक्ति, शोध और कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्या सुधा मुरुगकर ने कहा, आयोजन आत्मविश्वास, चिंतन और संवाद कौशल विकसित करते हैं। राहिनी बुधलाक सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, वंश दीप उच्च प्रशंसा और वंशिका राजपूत विशेष उल्लेख पर सम्मानित हुईं। नविका शर्मा सर्वश्रेष्ठ कैरिकेचर कलाकार, अमनवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर और आरना शर्मा सर्वश्रेष्ठ पत्रकार चुनी गईं। अमेरिका सर्वश्रेष्ठ, फिलीपींस को उच्च प्रशंसा तथा स्पेन, यूक्रेन और जर्मनी को विशेष उल्लेख मिला। ब्यूरो
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