Noida News: सौर ऊर्जा समेत सरकारी योजनाओं की जानकारी दी
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:53 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:53 PM IST
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यमुना सिटी। जेवर विकासखंड परिसर में सोमवार से सरकारी योजनाओं को लेकर एक सप्ताह के जागरूकता कैंप की शुरुआत हुई। कैंप में महिला कल्याण विभाग की योजनाओं, सौर ऊर्जा के उपयोग, पारिवारिक विवाद और पेंशन से जुड़ी जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कैंप प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 3 बजे तक चलेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए जागरूक करना है। ब्यूरो
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