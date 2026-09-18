Noida News: वेतन सीमा वृद्धि से डिजिटल सेवा तक की दी जानकारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:20 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:20 PM IST
विज्ञापन
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-24 स्थित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमुख नियोक्ता संगठनों के साथ बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदय बख्शी ने की। उन्होंने वेतन सीमा वृद्धि, विश्वास योजना, कर्मचारी नामांकन अभियान, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और डिजिटल सेवा वितरण समेत विभिन्न विषयों की जानकारी दी। बैठक में सुयश पांडेय, वैभव सिंह के अलावा नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ नोएडा इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन समेत कई नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विज्ञापन