Noida News: ओरियंटेशन में छात्रों को पाठ्यक्रम की जानकारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:26 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:26 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-62 स्थित आईएमएस डिजाइन एंड इनोवेशन अकादमी (डीआईए) में ओरियंटेशन कार्यक्रम हुआ। सीएमडी शिल्पी गुप्ता ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वाइस प्रेसिडेंट चिराग गुप्ता ने छात्रों को रचनात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। डीन प्रोफेसर डॉ. एमकेवी नायर ने अकादमिक संरचना, पाठ्यक्रम और आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। ब्यूरो
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