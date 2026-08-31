Noida News: इस्कॉन में 3 से 5 तक मनेगा जन्माष्टमी महोत्सव
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:27 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:27 PM IST
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इस्कॉन में 3 से 5 तक मनेगा जन्माष्टमी महोत्सव
ग्रेटर नोएडा। ज़ीटा-1 स्थित इस्कॉन मंदिर की ओर से 3 से 5 सितंबर तक तीन दिवसीय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के मीडिया प्रभारी बादरायण दास ने बताया कि भगवान श्री राधा-कृष्ण के विशेष दर्शन, श्रृंगार, श्रीकृष्ण अभिषेक, भजन-कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद्भागवत कथा और आध्यात्मिक प्रवचन होंगे। जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का कार्यक्रम होगा। इसके बाद महाआरती होगी। मंदिर के महाप्रबंधक अतुल कृष्ण ने बताया श्री राधा-कृष्ण की विशेष झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगी। भगवद्गीता एवं वैदिक साहित्य प्रदर्शनी, प्रसादम फूड कोर्ट, महाप्रसाद, पार्किंग, पेयजल और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी जाएगी।
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इस्कॉन में 3 से 5 तक मनेगा जन्माष्टमी महोत्सव
ग्रेटर नोएडा। ज़ीटा-1 स्थित इस्कॉन मंदिर की ओर से 3 से 5 सितंबर तक तीन दिवसीय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के मीडिया प्रभारी बादरायण दास ने बताया कि भगवान श्री राधा-कृष्ण के विशेष दर्शन, श्रृंगार, श्रीकृष्ण अभिषेक, भजन-कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद्भागवत कथा और आध्यात्मिक प्रवचन होंगे। जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का कार्यक्रम होगा। इसके बाद महाआरती होगी। मंदिर के महाप्रबंधक अतुल कृष्ण ने बताया श्री राधा-कृष्ण की विशेष झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगी। भगवद्गीता एवं वैदिक साहित्य प्रदर्शनी, प्रसादम फूड कोर्ट, महाप्रसाद, पार्किंग, पेयजल और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी जाएगी।