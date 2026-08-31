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Noida News: स्काईहॉक्स ने ग्लैडिएटर्स को हराया

Mon, 31 Aug 2026 05:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:28 PM IST
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Skyhawks defeated Gladiators.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। स्किपर्स क्रिकेट ग्राउंड पर चल रही टी-20 क्रिकेट लीग में जेवीवी स्काईहॉक्स ने पीआरसी ग्लैडिएटर्स को 2 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर जेवीवी स्काईहॉक्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी पीआरसी ग्लैडिएटर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 182 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए जेवीवी स्काईहॉक्स ने 19.5 ओवर में 8 विकेट खोकर 183 रन बनाए। स्काईहॉक्स के केजी ने 40 गेंदों में 62 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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