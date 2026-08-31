Noida News: ऑल सीजन ने महाराणा मैवरिक्स को हराया

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भारत क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे टी-20 मुकाबले में ऑल सीजन टीम ने महाराणा मैवरिक्स को 122 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑल सीजन टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 227 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी महाराणा मैवरिक्स की टीम 15.4 ओवर में 105 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऑल सीजन के गेंदबाज दिनेश यादव ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।