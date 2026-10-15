Noida News: इंडस वैली ने 55 रन से जीता सेमीफाइनल

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-40 स्थित द खेतान स्कूल में बृहस्पतिवार को इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें इंडस वैली पब्लिक स्कूल ने रमेश इलेवन को 55 रन से हराकर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडस वैली की टीम ने आठ विकेट के नुकसान पर 283 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रमेश इलेवन की टीम 228 रन पर सिमट गई। इंडस वैली के रितज ने 189 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। वहीं, रमेश इलेवन के पार्थ पांच विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।