Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Indications of contesting from the Noida seat; awaiting support from the community.

Noida News: नोएडा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत, समाज के समर्थन का इंतजार

Sat, 07 Nov 2026 08:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
Indications of contesting from the Noida seat; awaiting support from the community.
- विकास जैन ने भाजपा के प्रति जताई निष्ठा, बोले- शहर की तस्वीर बदलना उद्देश्य
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन ने विधानसभा चुनाव 2027 में नोएडा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। शनिवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि समाज का समर्थन और आशीर्वाद मिला तो वह मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनकी प्राथमिकता नोएडा का विकास और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान कराना है।

भाजपा के अलावा किसी अन्य दल से चुनाव लड़ने की संभावना पर विकास जैन ने कहा कि उनकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में बसती है और वह भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 17 वर्षों से वह व्यापारियों और समाज के बीच रहकर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के साथ नोएडा को पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी किस्मत नहीं चमकानी, बल्कि अपने शहर को चमकाना है। बैठक में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में योगदान देने वालों के सम्मान में ''एक दीया लोकतंत्र के बचाने वालों के नाम'' अभियान शुरू किया गया। इसके तहत प्रदेश कार्यालय में तीन दिन तक अखंड दीप प्रज्वलित किया जाएगा। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी, व्यापारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed