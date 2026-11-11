Noida News: भैया दूज पर सड़कों पर बढ़ा निजी वाहनों का दबाव

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भैया दूज पर बुधवार सुबह से ही सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या बढ़ गई। इसके चलते दादरी, तिलपता और सूरजपुर समेत कई प्रमुख मार्गों पर जाम लगा रहा। वहीं, दादरी तिराहा, परी चौक और सूरजपुर टी-पॉइंट पर बसों के इंतजार में यात्रियों की भीड़ जुटी रही। हालांकि, रोडवेज और निजी बसों की पर्याप्त उपलब्धता से यात्रियों को आवागमन में ज्यादा परेशानी नहीं हुई।