Noida News: गणपति प्रतिमा का विसर्जन

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। बीटा-2 में शनिवार को महिलाओं ने गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया। सुबह से ही विधि-विधान से पूजा कर प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया गया। इस दौरान महिलाओं ने भक्ति गीत गाए और जयकारे लगाए और भगवान से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की। सोसाइटी निवासी आरती शर्मा ने बताया कि गणपति उत्सव के दौरान कई दिनों तक श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की गई।

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