Noida News: 9 मौतों के बाद भी बसों में बेधड़क चल रही नियमों की डग्गेमारी

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फिर सामान लादकर चलाई जाने लगीं बसें,परिवहन विभाग की औचक कार्रवाई में हकीकत उजागर, नियमों को ताक पर रखकर चल रहीं 47 बसें सीज 76 पर जुर्मानामाई सिटी रिपोर्टर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे 23 सितंबर की रात पर जिस कल्पना ट्रेवल्स की स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हुई थी। लेकिन अब भी उस एजेंसी की बसों में बेधड़क नियमों की डग्गेमारी चल रही है। यह हकीकत परिवहन परिवहन विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई। राज कल्पना ट्रेवल्स की एक और स्लीपर बस को परिवहन विभाग ने सीज किया है। पकड़े जाने पर बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार मिले। साथ ही बस की छत पर लगे कैरियर पर सामान भी लदा मिला। जिसके कारण आपातकाल स्थिति में खुलने वाला द्वार भी बंद था। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे में भी छत पर लदे सामान को बड़ी वजह माना गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरे का सफर बंद नहीं हुआ है। अब भी ऐसी स्लीपर बसें मौत बनकर दौड़ रही हैं।परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने 9 अक्तूबर से रविवार के बीच ऑपरेशन कवच के तहत जिले के दस से ज्यादा स्थानों पर चेकिंग की। अभियान के दौरान एक दो नहीं बल्कि 47 ऐसी स्लीपर बसें मिलीं जो कि मौत बनकर सड़क पर दौड़ रही थीं। इन बसों को तत्काल सीज किया गया ताकि यमुना एक्सप्रेसवे की तरह और हादसे न हाें। बसों में ओवरलोडिंग, यात्री सुरक्षा व्यवस्था, आपातकाल स्थिति से निपटने की व्यवस्थाएं नदारद मिलीं। अभियान के दौरान 76 बसों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।