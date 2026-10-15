Noida News: डायट में आईसीटी प्रतियोगिता, प्रशिक्षुओं ने दिखाई प्रतिभा

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संवाद न्यूज एजेंसीयमुना सिटी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), गौतमबुद्ध नगर में बृहस्पतिवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें प्रशिक्षुओं ने अपनी तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच और डिजिटल संसाधनों के उपयोग का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता का उद्देश्य भावी शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से परिचित कराना और उनकी डिजिटल दक्षता विकसित करना रहा। इसके साथ ही शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक और प्रभावी बनाने में तकनीक के उपयोग के प्रति जागरूक किया गया।प्राचार्य अर्चना गुप्ता की अध्यक्षता और वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल कुमार चौहान के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य ने कहा कि आधुनिक शिक्षकों के लिए विषय ज्ञान के साथ डिजिटल साक्षरता, रचनात्मकता और तकनीकी संसाधनों का उचित उपयोग भी जरूरी है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी धनराज सिंह और सह-नोडल निधि रहीं।प्रतियोगिता में डीएलएड सत्र 2024, 2025 और 2026 के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। सत्र 2024 से अमित चौहान, सत्र 2025 से प्रज्ञा और सत्र 2026 से मंजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।