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Noida News: दलित महासम्मेलन में शामिल हुए जिले के सैकड़ों सपाई

Sun, 15 Nov 2026 09:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:59 PM IST
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Hundreds of SP members from the district participated in the Dalit Mahasammelan.
ग्रेटर नोएडा। आगरा में आयोजित समाजवादी पार्टी के दलित महासम्मेलन में जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता महासम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा का संदेश दिया गया।
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समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान ने कहा कि पार्टी हमेशा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का समर्थन करती आई है। उन्होंने पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। महासम्मेलन में गौतमबुद्ध नगर से नरेंद्र नागर, लाल सिंह गौतम, विष्णु जाटव और हरपाल सिंह गौतम शामिल हुए। इनके साथ जगबीर नंबरदार, मुकेश प्रधान, हरवीर प्रधान और हुकम सिंह भारती भी मौजूद रहे। राजेश रोही, रोहित मत्ते गुर्जर, अकबर खान और दिगंबर गौतम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।
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