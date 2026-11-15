Noida News: दलित महासम्मेलन में शामिल हुए जिले के सैकड़ों सपाई

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समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान ने कहा कि पार्टी हमेशा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का समर्थन करती आई है। उन्होंने पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। महासम्मेलन में गौतमबुद्ध नगर से नरेंद्र नागर, लाल सिंह गौतम, विष्णु जाटव और हरपाल सिंह गौतम शामिल हुए। इनके साथ जगबीर नंबरदार, मुकेश प्रधान, हरवीर प्रधान और हुकम सिंह भारती भी मौजूद रहे। राजेश रोही, रोहित मत्ते गुर्जर, अकबर खान और दिगंबर गौतम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। विज्ञापन

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान ने कहा कि पार्टी हमेशा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का समर्थन करती आई है। उन्होंने पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। महासम्मेलन में गौतमबुद्ध नगर से नरेंद्र नागर, लाल सिंह गौतम, विष्णु जाटव और हरपाल सिंह गौतम शामिल हुए। इनके साथ जगबीर नंबरदार, मुकेश प्रधान, हरवीर प्रधान और हुकम सिंह भारती भी मौजूद रहे। राजेश रोही, रोहित मत्ते गुर्जर, अकबर खान और दिगंबर गौतम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।

ग्रेटर नोएडा। आगरा में आयोजित समाजवादी पार्टी के दलित महासम्मेलन में जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता महासम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा का संदेश दिया गया।