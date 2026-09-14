Noida News: जेबीटी शिक्षक बनने पर किया सम्मानित
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:08 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:08 PM IST
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नगीना। भादस गांव निवासी हरकिशन सैनी के पुत्र परसराम सैनी का जेबीटी शिक्षक के पद पर चयन होने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि पर मार्केट कमेटी चेयरमैन महावीर सैनी और भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह (पिंटू) सहित जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने परसराम का साफा और फूल-माला पहनाकर स्वागत किया। महावीर सैनी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर कड़ी मेहनत के बल पर सरकारी सेवा हासिल करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि परसराम की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान करण सिंह सैनी, सतपाल सैनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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