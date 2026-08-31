Noida News: हिंडन का जलस्तर बढ़ा, घरों में पानी भरने का खतरा बढ़ा

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नंबर5502 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा गाजियाबाद बैराज से5240 क्यूसेक पानी रविवार तक छोड़ा गया थामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। हिंडन का जलस्तर में सोमवार को मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इससे नदी किनारे पर बने घरों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। कई गांवों में गलियों तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में टीमें तैनात कर दी हैं साथ ही लगातार मुनादी शुरू करा दी है।हिंडन का जलस्तर तीन दिन से बढ़ा हुआ है। शनिवार और रविवार को गाजियाबाद बैराज पर हिंडन का जल स्तर डाउनस्ट्रीम 200 मीटर रहा था। जबकि खतरे का निशान 205 मीटर से अधिक है। जल स्तर 200 मीटर पहुंचने पर ही हिंडन के किनारे पर बने मकानों में पानी घुसने का खतरा बढ़ जाता है। 201 मीटर पर ही काफी घरों में पानी भर जाएगा। अगर जल स्तर 200.50 मीटर तक पहुंचा तो सैकड़ों घरों में पानी घुस जाएगा। सबसे अधिक प्रभावित एरिया युसुफपुर चक शाहबेरी, हैबतपुर आदि गांव का डूब क्षेत्र है। गाजियाबाद बैराज से हिंडन में सोमवार को ज्यादा पानी छोड़ा गया। शनिवार और रविवार को यह 5240 क्यूसेक था जो सोमवार को 5502 क्यूसेक हो गया।कोटतहसील की टीम लगातार नजर रख रही है। मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अगर जलस्तर बढ़ता है तो घरों को खाली कराया जाएगा। -अभिनेंद्र सिंह, एसडीएम दादरी